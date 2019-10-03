Арматурный завод «Гусар» удостоен высоких наград РПЦ

Руководство Гусевского арматурного завода «Гусар» на днях было удостоено высоких наград Русской Православной Церкви за помощь в строительстве храма Святителя Николая в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области и активное участие в социально-духовной жизни Владимирской Епархии. Вручал почетные награды Архиепископ Владимирский и Суздальский Тихон. Александр Березкин был удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского (II степени). Указ о награждении подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Галина Березкина, которая была инициатором строительства Никольского храма, была удостоена ордена преподобной Евфросиньи, великой княгини Московской (III степени). Этим орденом награждаются женщины, внесшие особый вклад в дело укрепления духовно-нравственных традиций в обществе и развитии социального служения Церкви, имеющие значительные заслуги в церковно-общественной деятельности. «Эти награды — высокая оценка не только нашего личного вклада в сотрудничество с РПЦ, но и всего коллектива завода «Гусар», который поддержал нашу инициативу по строительству храма Святителя Николая Мирликийского в Гусь-Хрустальном. Новый Никольский храм был воздвигнут на средства учредителей арматурного завода и их семей, а также на пожертвования рабочих предприятия и прихожан. Без этой всесторонней поддержки завершение такого трудного, но важного проекта, не было бы возможным. И мы надеемся, что наш скромный вклад в этот важный социальный и духовно-нравственный проект окажет позитивное влияние на развитие города, — отметил генеральный директор завода «Гусар» Александр Березкин.

Сайт ООО «Гусар», 2 октября