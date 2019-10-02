Как прошел день машиностроителя в Пензенском НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»

27 сентября сотрудники нашей компании отметили свой профессиональный праздник - День машиностроителя. В этом году по сложившейся традиции празднование этого дня прошло на природе, на базе отдыха «Костер», с шашлыками, спортивными и развлекательными конкурсами, танцами. Открыл торжественную часть мероприятия президент компании. Он поздравил всех сотрудников организации с профессиональным праздником и вручил отличившимся специалистам памятные призы за добросовестный труд, профессиональные достижения и вклад в успехи компании. Праздник прошел в теплой, дружеской атмосфере, подарив всем участникам радость общения, отличное настроение, заряд бодрости и оптимизма.

Сайт НПО ГАКС-АРМСЕРВИС, 1 октября