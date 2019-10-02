АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ RAO/CIS OFFSHORE

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) принимает участие в международной выставке и конференциипо освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO/CIS Offshore 2019. Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре Санкт-Петербурга «Экспофорум». Выставочная экспозиция RAO/CIS Offshore представляет проекты освоения нефтегазовых месторождений Арктики и континентального шельфа стран СНГ, новое оборудование и технологии для бурения и разработки морских месторождений углеводородов, средства защиты и обеспечения безопасности. На выставке ОКБМ демонстрирует разработки предприятия по развитию Арктики. Реакторная установка плавучего и наземного размещения КЛТ-40С предназначена для плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». ПАТЭС позволит обеспечить надежное тепло- и электроснабжение населения и промышленных потребителей энергодефицитных районов. Реакторными установками РИТМ-400 разработки ОКБМ будет оснащен атомный ледокол «Лидер», который сможет круглогодично проводить суда по Северному морскому пути. Кроме того, ОКБМ представляет на выставке свои компетенции в области производства насосного оборудования для сжиженных природных газов (СПГ).

Сайт Атомэнергомаш, 1 октября