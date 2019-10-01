С сентября 2019 года организованы промышленные экскурсии на Гусевский арматурный завод «Гусар»

В конце сентября 2019 года студенты 2 курса Гусь-Хрустального технологического колледжа имени Г. Ф. Чехлова, обучающиеся по специальности «Технология машиностроения», посетили Гусевский арматурный завод «Гусар». Экскурсию по цехам предприятия для ребят провел заместитель главного технолога, который познакомил будущих машиностроителей с основными производственными процессами по выпуску крупногабаритной трубопроводной арматуры для топливно-энергетического комплекса. Для студентов колледжа это было первое знакомство с крупным производственным предприятием в регионе. Экскурсия на промышленное предприятие — бесценный опыт, который позволяет увидеть процесс производства изнутри и пообщаться с людьми, которые в нем задействованы, что способствует более глубокому и качественному усвоению материала по специальным дисциплинам. Двери производственных цехов «Гусара» всегда открыты для посещения и организации производственных экскурсий для студентов и школьников, которые планируют связать свое профессиональное будущее с машиностроением.

Сайт ООО «Гусар», 27 сентября 2019 года