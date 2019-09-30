Чебоксарский ЗЭИМ на китайской выставке представил новые электропривода для трубопроводной арматуры нефтегазовой отрасли

Предприятие «АБС Электро» – ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» представляет широкую линейку электроприводов для нефтегазовой отрасли на 12-ой Международной китайской выставке «Нефть и газ» (CDYPE) в Китае (г. Дуньин). С самого первого дня работы посетители другие участники выставки проявляют большой интерес к стенду предприятия, где проходит множество встреч с потенциальными партнерами. Выставка является крупнейшим и наиболее значимым событием в азиатском регионе. Посетить стенд ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» Т203-3 зале 2 Выставочного центра Дуньинь можно было до 28 сентября 2019 года.

Сайт ЗЭИМ, 26 сентября 2019 г.