Завод «Ижнефтемаш» разработал инновационный гидравлический привод для добычи нефти

Опытный экземпляр гидропривода ГПШСН30-3 грузоподъемностью до 3 тонн и длиной хода до 3 метров успешно прошел заводские испытания. Высокая степень автоматизации оборудования позволяет управлять приводом в автоматическом, ручном и наладочном режимах, а также дистанционно регистрировать режим работы насосной установки и подключать системы телеметрического управления. Новый гидравлический привод ГПШСН30-3 выполнен в виде готовых модулей и сборочных частей, удобных для транспортировки, монтажа и эксплуатации. «Ижнефтемаш» предлагает клиентам наиболее востребованные технические решения, снижающие себестоимость нефтедобычи. Использование новых гидравлических приводов как альтернативы традиционным станкам-качалкам сократит затраты на доставку оборудования к месторождению и сроки пусконаладочных работ. Отмечу, что «Ижнефтемаш» ведет разработку следующей модели в линейке гидравлических приводов грузоподъемностью до 12 тонн, — говорит директор Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин. В 2018 году доля гидравлических приводов на российском рынке приводов скважинных штанговых насосов составила 28%. По прогнозам ГК «Римера» ежегодный прирост продаж гидроприводов в ближайшей перспективе составит от 10% до 25%.

Сайт ГК «РИМЕРА», 27 сентября