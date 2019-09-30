Опубликована статья К.А. Кузнецова “Виды деятельности в области промышленной безопасности нуждаются в упорядоченном ценообразовании”.

В статье обоснована необходимость введения в практику общепринятого порядка формирования стоимости услуг, оказываемых экспертными, специализированными и иными организациями в области промышленной безопасности. Одним из аргументов служит важность установления минимально достаточного порога стоимости работ, гарантирующего выполнение установленных действующим законодательством в области промышленной безопасности требований по этим видам деятельности при оказании услуг по закупкам, осуществляемым согласно действующему законодательству в Российской Федерации, а также по договорам с заказчиками. Это обусловлено тем, что сложившаяся в последние годы тенденция демпинга цен на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, изготовлению, ремонту, проектированию и другим видам деятельности в области промышленной безопасности приобрела катастрофический характер, отражающийся на качестве предоставления этих услуг. Необходима разработка методики образования цен в области промышленной безопасности, определяемая стратегическим характером промышленной безопасности для жизнеспособности государства и его безопасности в целом.

Подходы к ценообразованию как в Российской Федерации, так и за рубежом носят многоаспектный характер, зависящий от целей формирования цены, объектов (продукция или услуги), специфики деятельности (отрасли), стратегической значимости и многого другого. В связи с отсутствием на рынке общепринятого порядка формирования стоимости услуг, оказываемых экспертными, специализированными и иными организациями в области промышленной безопасности (за исключением аудита систем управления промышленной безопасностью, вводимого как новый вид деятельности федеральным законом о промышленной безопасности с 2021 г.), предлагается разработать методику формирования стоимости услуг (по видам деятельности) в области промышленной безопасности, которая может включать и упомянутые в статье действующие методики. Предлагается узаконить изложенную в статье концепцию методики ценообразования на ряд видов деятельности в области промышленной безопасности посредством разработки нормативного правового акта.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 30 сентября