Московское ЦКБА готово создать максимально эффективные технологические карты сварочного производства на действующих арматурных заводах

Расширяя линейку оказываемых услуг, Московское ЦКБА помогает заказчику:
· Оптимизировать сварочные процессы
· Создать максимально эффективные технологические карты сварочного производства
· Подобрать лучшие решения и характеристики сварочного процесса
· Повысить качество сварных соединений
· Отладить технологии сварки, наплавки и плакировки MIG/MAG, TIG/WIG, SAW
Специалисты компании имеют опыт работы в оптимизации сварочных процессов тяжелых металлоконструкции для атомной промышленности и теплогенерации, жд-транспорта, судо- и автомобилестроения, машиностроения, трубопроводного транспорта и производства арматуры по зарубежным стандартам ASME. Сотрудники «МосЦКБА» обладают международными сертификатами IWS-EWS, IWT-EWT, IWE-EWE и готовы проконсультировать вас по любому вопросу. Вы сможете получить комментарии у сотрудников компании на проходящем 1-4 октября газовом форуме ПМГФ–2019 в Санкт-Петербурге по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Павильон F, Стенд 21
Сайт ЕМК, 26 сентября