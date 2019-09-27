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Система менеджмента качества ООО «Самараволгомаш» соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015

27 сентября, 2019 6

Специалисты Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» проверили действующую в ООО «СВМ» систему менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO9001:2015 в следующих областях:

- Производство, поставка и ремонт трубопроводной арматуры;

- Производство, поставка и ремонт деталей трубопроводной арматуры;

- Производство пневматических и пневмогидравлических приводов.

По результатам проведенного аудита были выданы сертификаты на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO9001:2015.

 

Сайт ООО СВМ, 26 сентября


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