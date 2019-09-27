Система менеджмента качества ООО «Самараволгомаш» соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015

Специалисты Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» проверили действующую в ООО «СВМ» систему менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO9001:2015 в следующих областях:
- Производство, поставка и ремонт трубопроводной арматуры;
- Производство, поставка и ремонт деталей трубопроводной арматуры;
- Производство пневматических и пневмогидравлических приводов.
По результатам проведенного аудита были выданы сертификаты на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO9001:2015.
Сайт ООО СВМ, 26 сентября