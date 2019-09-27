Крупнейший потребитель трубопроводной арматуры РусГидро» заняла 32 место в рейтинге РБК среди 500 крупнейших компаний России

Группа «РусГидро» вошла в число 500 крупнейших компаний ежегодного рейтинга «РБК 500», заняв 32-е место. В ежегодном исследовании приняли участие лидеры российского бизнеса. Основной показатель, по которому эксперты проводили оценку, - чистая выручка (за вычетом НДС, акцизов и экспортных пошлин).

Опубликованный рейтинг «РБК 500» составлен на основе анализа данных отчетности компаний за 2018 год. Общая выручка Группы «РусГидро» за этот период составила 400,42 млрд. рублей, что на 5,1% выше показателей 2017 года. На увеличение выручки повлиял рост выработки электроэнергии ГЭС Волжско-Камского каскада и Сибири из-за повышенного притока воды в водохранилища, что при своевременно произведенных мероприятиях по обеспечению готовности оборудования к несению нагрузки и эффективном использовании водных ресурсов с учетом оптимизации графиков и параметров работы ГЭС позволило достичь максимума выработки в 2018 году.

Газета «Энергетика и промышленность России», 27 сентября