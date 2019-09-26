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Справочник ТПА. Крепеж. Таблица соответствия DIN-ГОСТ-ISO. Данные ООО «СПК»

26 сентября, 2019 6


Стандарт DIN 
 Стандарт ГОСТ Стандарт ISO Наименование
 Стандарт ISO Наименование
 Наименование
БОЛТЫ


DIN 931

DIN 933

 ГОСТ 10602-94
Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой
DIN 444
 ГОСТ 14724-69
Болт высокопрочный откидной; форма В, диаметр от М6 до М36, длина от 30 до 320
DIN 444
 ГОСТ 14725-6
Болты откидные с трапецеидальной резьбой

DIN 601

DIN 931

DIN 933

DIN 960

DIN 961


 ГОСТ 15589-70

EN ISO 4014

EN ISO 4016

EN ISO 4017

EN ISO 8765

EN ISO 8676

 Болты с шестигранной головкой класса точности С
DIN 6914
 ГОСТ 22353-77
 ISO 7412
 Болт с шестигранной головкой класса точности В с увеличенным размером под ключ для высоконагруженных резьбовых соединений (HV)
DIN 444
 ГОСТ 3033-79
Болты откидные
DIN 931 DIN 933
 ГОСТ 7798-70

ISO 4014

ISO 4017

 Болты с шестигранной головкой класса точности В с метрической неполной резьбой от М6 до М56 длина от 35 до 380

DIN 931

DIN 933


 ГОСТ 7805-70

ISO 4014

ISO 4017

 Болты с шестигранной головкой класса точности А
DIN 6914
 ГОСТ Р 52644-2006
 ISO 7411
 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ
ГАЙКИ


DIN 2510
 ГОСТ 9064-75
 ISO 1580
 Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 град. С.
DIN 936
 ГОСТ 2524-70
Гайки шестигранные с уменьшенным размером под ключ класса точности А.

ГОСТ 2526-70
Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером под ключ класса точности А.
DIN 934
 ГОСТ 5915-70

EN ISO 4032

EN ISO 4033

EN ISO 8673

 Гайки шестигранные класса точности В.

DIN 439

DIN 936

 ГОСТ 5916-70
Гайки шестигранные низкие класса точности В.
DIN 934 DIN555
 ГОСТ 5927-70
Гайки шестигранные класса точности А

DIN 439

DIN 936

ГОСТ 5929-70

ГОСТ 5916-70

 ISO 4035
 Гайка шестигранная низкая
DIN 431
 ГОСТ 15522-70
Гайка шестигранная низкая с трубной резьбой
DIN 6330
 ГОСТ 15523-70
Гайка высокая

DIN 934

DIN 555

 ГОСТ 15526-70
Гайки шестигранные класса точности С

DIN 555

DIN 934

 ГОСТ 10605-94

ISO 4032

ISO 4034

 Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В
DIN 935
 ГОСТ 5918-73
Гайка шестигранная прорезная корончатая
DIN 937
 ГОСТ 5919-73
Гайка шестигранная прорезная корончатая низкая
DIN 935
 ГОСТ 5932-73
Гайка шестигранная прорезная корончатая
DIN 937
 ГОСТ 5933-73
Гайка шестигранная прорезная корончатая низкая
ВИНТЫ


DIN 7985
 ГОСТ 17473-80

ISO 7045

ISO 14583

 Винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем
DIN 966
 ГОСТ 17474-80
 ISO 7047
 Винт с полупотайной головкой, крестообразный шлиц

DIN 963

DIN 965

 ГОСТ 17475-80

ISO 2009

ISO 7046

 Винт с потайной головкой и прямым шлицем
DIN 7964

ГОСТ 10338-80

ГОСТ 10337-80
Винт невыпадающий
DIN 967
 ГОСТ 11644-75
Винт мебельный с прессшайбой и комбинированным шлицем
ШАЙБЫ


DIN 127
 ГОСТ 6402-70
Гровер шайба
DIN 128
 ГОСТ 6402-70
Шайба пружинная (гровер)
DIN 125
 ГОСТ 11371-78

ISO 7089

ISO 7090

Шайба плоская

Источник: сайт ООО СПК, сентябрь 2019 года

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