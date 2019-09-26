Справочник ТПА. Крепеж. Таблица соответствия DIN-ГОСТ-ISO. Данные ООО «СПК»

|Стандарт DIN
|Стандарт ГОСТ Стандарт ISO Наименование
|Стандарт ISO Наименование
|Наименование
|БОЛТЫ
|
DIN 931
DIN 933
|ГОСТ 10602-94
|Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой
|DIN 444
|ГОСТ 14724-69
|Болт высокопрочный откидной; форма В, диаметр от М6 до М36, длина от 30 до 320
|DIN 444
|ГОСТ 14725-6
|Болты откидные с трапецеидальной резьбой
|
DIN 601
DIN 931
DIN 933
DIN 960
DIN 961
|ГОСТ 15589-70
|
EN ISO 4014
EN ISO 4016
EN ISO 4017
EN ISO 8765
EN ISO 8676
|Болты с шестигранной головкой класса точности С
|DIN 6914
|ГОСТ 22353-77
|ISO 7412
|Болт с шестигранной головкой класса точности В с увеличенным размером под ключ для высоконагруженных резьбовых соединений (HV)
|DIN 444
|ГОСТ 3033-79
|Болты откидные
|DIN 931 DIN 933
|ГОСТ 7798-70
|
ISO 4014
ISO 4017
|Болты с шестигранной головкой класса точности В с метрической неполной резьбой от М6 до М56 длина от 35 до 380
|
DIN 931
DIN 933
|ГОСТ 7805-70
|
ISO 4014
ISO 4017
|Болты с шестигранной головкой класса точности А
|DIN 6914
|ГОСТ Р 52644-2006
|ISO 7411
|Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ
|ГАЙКИ
|DIN 2510
|ГОСТ 9064-75
|ISO 1580
|Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 град. С.
|DIN 936
|ГОСТ 2524-70
|Гайки шестигранные с уменьшенным размером под ключ класса точности А.
|ГОСТ 2526-70
|Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером под ключ класса точности А.
|DIN 934
|ГОСТ 5915-70
|
EN ISO 4032
EN ISO 4033
EN ISO 8673
|Гайки шестигранные класса точности В.
|
DIN 439
DIN 936
|ГОСТ 5916-70
|Гайки шестигранные низкие класса точности В.
|DIN 934 DIN555
|ГОСТ 5927-70
|Гайки шестигранные класса точности А
|
DIN 439
DIN 936
|
ГОСТ 5929-70
ГОСТ 5916-70
|ISO 4035
|Гайка шестигранная низкая
|DIN 431
|ГОСТ 15522-70
|Гайка шестигранная низкая с трубной резьбой
|DIN 6330
|ГОСТ 15523-70
|Гайка высокая
|
DIN 934
DIN 555
|ГОСТ 15526-70
|Гайки шестигранные класса точности С
|
DIN 555
DIN 934
|ГОСТ 10605-94
|
ISO 4032
ISO 4034
|Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В
|DIN 935
|ГОСТ 5918-73
|Гайка шестигранная прорезная корончатая
|DIN 937
|ГОСТ 5919-73
|Гайка шестигранная прорезная корончатая низкая
|DIN 935
|ГОСТ 5932-73
|Гайка шестигранная прорезная корончатая
|DIN 937
|ГОСТ 5933-73
|Гайка шестигранная прорезная корончатая низкая
|ВИНТЫ
|DIN 7985
|ГОСТ 17473-80
|
ISO 7045
ISO 14583
|Винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем
|DIN 966
|ГОСТ 17474-80
|ISO 7047
|Винт с полупотайной головкой, крестообразный шлиц
|
DIN 963
DIN 965
|ГОСТ 17475-80
|
ISO 2009
ISO 7046
|Винт с потайной головкой и прямым шлицем
|DIN 7964
|
ГОСТ 10338-80
ГОСТ 10337-80
|Винт невыпадающий
|DIN 967
|ГОСТ 11644-75
|Винт мебельный с прессшайбой и комбинированным шлицем
|ШАЙБЫ
|DIN 127
|ГОСТ 6402-70
|Гровер шайба
|DIN 128
|ГОСТ 6402-70
|Шайба пружинная (гровер)
|DIN 125
|ГОСТ 11371-78
|
ISO 7089
ISO 7090
|
Шайба плоская
Источник: сайт ООО СПК, сентябрь 2019 года