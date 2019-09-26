Во Владимирской области МЗТА и Гусевский стекольный завод переходят на 4-дневную рабочую неделю

Министерство труда РФ обнародовало список из 267 предприятий страны, которые могут принять участие в пилотном проекте по введению четырехдневной рабочей недели. Список появился на сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. В проект могут попасть два предприятия из Владимирской области - Гусевской стекольный завод «Символ» (г. Курлово) и Муромский завод трубопроводной арматуры. Условия и подробности реализации проекта будут известны в конце сентября.

ТВ канал «Владимирскик новости», 20 сентября