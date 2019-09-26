Электроприводы АУМА поддерживают коммунальный комплекс Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр насосно-перекачивающей станции «Марьинская» и отметил, что коммунальный комплекс Москвы готов к отопительному сезону. НПС «Марьинская», входящая в структуру ПАО «МОЭК», прошла реконструкцию весной -летом 2019 года. По программе модернизации на станции были установлены интеллектуальные электроприводы АУМА на ответственных позициях и оборудование линейки электроприводов без блоков управления с использованием червячных редукторов для обеспечения надежной работы всей станции. По словам С. Собянина, уровень износа коммунальных сетей и оборудования в Москве последовательно снижается. «Хороший пример модернизации - насосная станция «Марьинская», которая обеспечивает теплоснабжение 400 тыс. жителей Братеево и Марьино. В результате проведенных работ она стала безопаснее, чище с экологической точки зрения и теперь работает в автоматическом режиме, причем самые сложные работы были выполнены в кратчайшие сроки летом этого года. По сути, за три месяца было проведено полное переоснащение станции новым оборудованием», - отметил глава города.

Сайт ООО «ПРИВОДЫ АУМА», 25 сентября