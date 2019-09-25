Корпорация ОСК сформировала требования и провела аудит поставщиков трубопроводной арматуры на 2019 год

Если предприятие готово работать с ОСК, оно заявляет, что может поставлять оборудование определенного назначения и готово к подписанию меморандума. Мы как центр ответственности даем рекомендации по проведению аудита. После этого создается комиссия во главе с представителями Объединенной судостроительной корпорации. В процессе аудита предприятие проверяют на надежность по ряду критериев. Оцениваются активы компании, оснащение производства, локализация оборудования, опыт поставок. Потом комиссия рассматривает вопрос о подписании меморандума". Список таких компаний уже есть, он обновляется и дополняется. Держателем документации выступает ОСК. Поставщик сообщает спецификацию своей продукции, а инженерный центр соотносит требования и предложение и дает свое заключение: подойдет оборудование или нет. Если спецификации одобрены, поставщик присылает экономическое предложение. Документы от разных компаний сравнивают и выбирают оптимальный вариант. Заводам же, напротив, удобнее работать с серийными проектами.

"По части закупок оборудования в случае с серией, особенно военной, все проще. Проектант, - например, КБ "Рубин" или "Алмаз", просто доводит списки необходимой продукции, предусмотренной проектом". Создание ОСК системы предварительного отбора поставщиков — тенденция, прослеживаемая в сферах судостроения, где отмечаются проблемы. Например, ранее корпорация сформировала требования и провела аудит поставщиков трубопроводной арматуры. Сфера производства осветительного оборудования также потребовала внимания ОСК в том числе и на фоне ухода с российского рынка зарубежного поставщика. Это сформировало условия для возможности комплексного импортозамещения светотехнической продукции, соответствующей современным потребностям флота.

Сайт Флотпром, 23 сентября