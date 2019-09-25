Новая оборудование: мобильный узел временной подачи газа

Компания ООО ПКФ «Экс-Форма» постоянно развивается, а основополагающим принципом развития всегда будут инновации. Это относится как к разработке новых для отрасли продуктов, так и к применяемым производственным технологиям, логистике, продажам. В 2019 г. компания ООО ПКФ «Экс-Форма» представляет инновационную разработку - мобильный узел временной подачи газа МУВПГ ЭКФО - РДП-50-РДК-50-1-6067-1307. Установка размещается на прицепе, который возможно транспортировать до нужного объекта. Данная установка разработана для применения в качестве временного пункта редуцирования на период проведения реконструкции либо ремонтных работ ГРП без прекращения подачи газа потребителю. Максимальное входное давление до 1,2 МПа, диапазон выходных давлений от 1,5 кПа до 0,6 МПа, пропускная способность до 6 067 м³/ч.

Сайт ООО ПКФ «Экс-Форма», 24 сентября