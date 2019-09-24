Выставка «Котлы и горелки» - одна из крупнейших отраслевых площадок, демонстрирующая новейшие разработки в области теплоэнергетики

1-4 октября 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет выставка «Котлы и горелки» - одна из крупнейших отраслевых площадок, демонстрирующая новейшие научно-технические разработки и решения в области теплоэнергетики. Участники выставки - известные компании рынка, среди них: «Авитон», «АГУНА Тепло», «НПП «Алмаз», «Алюмофото», ПО «ВИТ-ТЕХГАЗ», «ВОЛСАР», «Зега», «Техноавиа-Санкт-Петербург», «Омский завод инновационных технологий», «ТЕРМОГАЗ» , ГАУ АИРП Костромской области, «Дэви», «САПОНИ», «Лаворо», «Волга» и др. На выставке будет представлено множество интересных образцов продукции.

Международный Конгресс «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика развития» - ключевое мероприятие выставки «Котлы и горелки». Темами Конгресса 2019 станут цифровизация, разработки инноваций и пути их внедрения, проектирование, надежность и безопасность. 2 октября на семинаре «Актуальные вопросы разработки, проектирования и внедрения инноваций: Проектирование в тепло - и газоснабжении» обсудят действующие нормативные документы, обменяются мнениями по организационным и технологическим аспектам.

Вопрос приоритета централизованной или распределенной энергетики неоднократно поднимался профессиональным сообществом. До настоящего времени нет единого ответа на данный вопрос. На круглом столе «Централизованная и распределенная энергетика. Вопросы интеграции. Местные низкокалорийные виды топлива» эксперты обсудят целесообразность выбора того или иного решения, значимость интеграционного их использования в зависимости от конкретных условий. В рамках круглого стола «Инновации в решении задач повышения энергоэффективности и безопасности отечественной энергетики» планируется презентация инновационного оборудования и технологий в энергетической отрасли, обсуждение механизмов разработки стандартов качества выпускаемой продукции.

Источник: МЦ ТПА, сентябрь 2019