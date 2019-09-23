ГК «Римера» запустила новый корпоративный web-сайт

Группа компаний «Римера» (нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ) запустила новый корпоративный веб-сайт (www.rimera.ru), который позволит более эффективно взаимодействовать с клиентом. Главной задачей нового интернет-ресурса является формирование у клиентов компании единого представления о продукции, услугах, стратегии, ценностях и социальной политике ГК «Римера». Новый ресурс выполняет и бизнес-задачи — с главной страницы сайта клиент одним кликом может перейти в каталог, позволяющий оформить онлайн-заявку на поставку продукции для нефтедобычи или оказание нефтесервисных услуг ГК «Римера». Каталог создан по стандартам e-commerce и устроен по принципу интернет-магазина, в котором для поиска и выбора товара клиенту требуется приложить минимум усилий. Обновленный сайт ГК «Римера» является адаптивным — контент отображается наиболее подходящим образом в зависимости от устройства, что отвечает тенденции к росту мобильной аудитории интернета. Кроме того, раздел сайта «Карьера» стал удобнее за счет формы отклика на вакансию для потенциальных сотрудников и интеграции с сервисом автоматизации и контроля за подбором сотрудников «Potok». В рамках клиентоцентричной трансформации Группа ЧТПЗ внедряет современные инструменты взаимодействия с внешними клиентами во всех дивизионах, и перезапуск сайта ГК «Римера» отвечает этой тенденции. Новый сайт с удобным пользовательским интерфейсом позволит улучшить взаимодействие между клиентом и компанией в первую очередь за счет опции оперативного оформления заявки на услуги ГК «Римера», — комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Группы ЧТПЗ Наринэ Фатыхова.

В 2019 году Группа ЧТПЗ запустила обновленный корпоративный сайт и внутренний портал, а также внедрила цифровой сервис «Личный кабинет» с необходимой информацией об учебном процессе для студентов корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии».

Пресс-центр Группы РИМЕРА, 20 сентября