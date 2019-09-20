СПРАВОЧНИК ОНИКСА. ЧАСТЬ 3. ЗНАКОМСТВО С ФЛАНЦЕВОЙ ВИБРОВСТАВКОЙ

ЧТО ТАКОЕ ФЛАНЦЕВЫЙ КОМПЕНСАТОР? Компенсатор резиновый фланцевый, или, как его еще называют вибровставка, устанавливают на трубопроводах. Его цель - снизить уровень вибрации, а также защитить трубы от гидравлических ударов. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КОМПЕНСАТОРЫ? Антивибрационный компенсатор выполняет следующие функции:

● Предотвращает возможные разрушения металлических труб

● Выравнивает несоосность трубопроводной системы

● Изолирует вибрационные нагрузки, возникающие при работе оборудования

Сферы применения фланцевой вибровставки:

● холодное и горячее водоснабжение

● кондиционирование

● канализация

● отопление

КАКИЕ БЫВАЮТ КОМПЕНСАТОРЫ?

Вибровставки подразделяются, в большинстве случаев, на муфтовые или фланцевые - то есть, по типу присоединения. Муфтовые компенсаторы используют при низком и среднем давлении работы трубопровода. Если же, давление высокое, то предпочтительно использовать фланцевое соединение, так как такие компенсаторы отличаются прочностью и надежностью.

Конструкция резиновых компенсаторов

Компенсатор фланцевый состоит из нескольких частей:





Материалами изготовления резиновой части вибровставки бывают:

● EPDM. Его используют для водных рабочих сред.

● NBR. Его используют для различных нефтепродуктов.





Компенсаторы антивибрационные фланцевые производят следующих диаметров:

от Ду25 мм до Ду1200 мм и давлением Pn10 и Pn16 бар.

Компенсаторы рассчитаны на рабочую температуру от -25 до +130 градусов.

Сайт ООО «ОНИКС», 18 сентября