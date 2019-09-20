До 10 лет увеличен гарантийный срок на аксиальные латунные фитинги Pro Aqua с надвижной гильзо

Компания «Эго Инжиниринг» сообщает об увеличении гарантийного срока на аксиальные латунные фитинги Pro Aqua до 10 лет. Аксиальные системы Pro Aqua отличаются минимальной потерей напора из-за увеличенного живого сечения и высокой надежностью в использовании. Аксиальные фитинги Pro Aqua с надвижной гильзой предназначены для соединения полимерных труб PE-X и PE-RT серии S 3,2 (SDR 7,4), которые используются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также водяного отопления, включая системы поверхностного отопления. В процессе монтажа аксиальных латунных фитингов Pro Aqua получается неразборное соединение, допускающее как открытую, так и скрытую прокладку трубопровода, в том числе с возможностью замоноличивания фитинга в стяжку (при отсутствии резьбового соединения). Герметичность соединений достигается прижатием стенки трубы к штуцеру фитинга при помощи надвижной гильзы. Аксиальные латунные фитинги Pro Aqua сделаны из латуни марки CW617N. Аксиальные фитинги монтируются с помощью специального инструмента — набора оборудования для монтажа Pro Aqua. Вся продукция, поставляемая на рынок компанией «Эго Инжиниринг» имеет сертификаты соответствия. Срок гарантии на аксиальные фитинги Pro Aqua составляет 10 лет.

Источник: журнал СОК, 18 сентября

