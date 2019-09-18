Арматурный завод «Курганспецарматура» отпраздновал 10-летний юбилей начала производства трубопроводной арматуры

Предприятие было учреждено 14 сентября 2009 года и за 10 лет динамичного развития стало одним из флагманов отечественного арматуростроения. Завод располагает оснащённым новейшим оборудованием производством и собственной испытательной лабораторией. Это позволяет изготавливать инновационную и импортозамещающую продукцию для использования в сложных условиях эксплуатации. Высокая квалификация конструкторского персонала делает возможной разработку изделий под особые требования заказчика в кратчайшие сроки. Продукция завода используется в самых разных сферах промышленности. Она поставляется как на объекты добычи и переработки нефти и газа, так и на атомные и тепловые электростанции, химические и горнодобывающие предприятия.

Сайт Саратовэнергомашкомплект, 17 сентября