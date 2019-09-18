Giacomini начала продажу нового полнопроходного шарового крана со встроенным фильтром

Компания Giacomini представила шаровый кран R701F — это полнопроходной шаровой кран со встроенным фильтром для контроля и обслуживания в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Шаровый кран R701F является идеальным решением для гидравлических систем, требующих установки фильтра и запорных клапанов в ограниченном пространстве (например, для подключения теплосчётчиков, циркуляционных насосов, для обвязки котлов или на входах теплового насоса).

Преимущества:

· Существенная экономия пространства, поскольку три гидравлических компонента (1 фильтр и 2 запорных клапана) объединены в одном клапане.

· Лёгкость очистки. Для очистки фильтра необходимо только закрыть шаровой кран, ослабить колпачок и снять фильтр, чтобы очистить его.

· Колпачок со встроенным уплотнительным кольцом. Крышка имеет специальный корпус для уплотнительного кольца, предотвращающий его выпадение во время чистки и обслуживания.

· Минимальная вероятность ошибки. Фильтр имеет две пластиковые канавки, которые после очистки и технического обслуживания направляют его в клапан только в одном направлении.

Когда кран открыт, теплоноситель проходит через фильтр, затем он замедляется, чтобы обеспечить отделение твердых частиц. Примеси фильтруются при прохождении через металлическую сетку и попадают на дно колпачка. Специальная структура корпуса крана позволяет эксплуатировать всю поверхность фильтра, увеличивая время работы краны без очистки фильтра. Когда клапан закрыт, теплоноситель не может проходить через фильтр, так как он изолирован от остальной части гидравлического контура. В этом положении можно ослабить нижний колпачок и вытащить фильтр, чтобы промыть его чистой водой и восстановить поверхность фильтрации

Источник журнал СОК, 17 сентября