Угрешский завод УЗТПА принимает заявки на изготовление шаровых кранов во взрывозащитном исполнении

С августа 2019 УЗТПА принимает заявки на изготовление шаровых кранов NEON во взрывозащитном исполнении Группа II с уровнем взрывозащиты Gb. Продукция Угрешского завода трубопроводной арматуры была испытана специалистами центра «ЛенПромЭкспертиза» - одной из крупнейших компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области на рынке экспертных услуг в сфере промышленной и экологической безопасности различных отраслей производства. Шаровые краны для газа NEON успешно прошли сертификацию на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00104/19 от 25.07.2019 действует до 24.07.2024

Дата регистрации: 25.07.2019

Сайт УЗТПА, 17 сентября