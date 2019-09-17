Вести бухучет в 1С станет намного проще. Конференция «Решения 1С для цифровизации бизнеса»

11 сентября 2019 года в Иркутске прошла конференция по информационным технологиям для бизнеса региона, в которой АО «ИркутскНИИхиммаш» приняло участие. Организаторами мероприятия выступили компания 1С (Москва) и региональный дистрибьютер 1С Форус. Цель конференции – проинформировать участников о возможностях современных решений для цифровизации бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP» и других решений и сервисов «1С» для корпоративного сектора, отраслевых и специализированных решений для промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оптовой и розничной торговли, сферы услуг, включая детальные обзоры наиболее значимых функциональных возможностей и проектов внедрения на тематических секциях. Участники конференции смогли адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С» — методистам и разработчикам, разработчикам «1С-Совместных» решений, а также ознакомиться с опытом реализации проектов внедрения, пообщаться с представителями предприятий, обменяться мнениями по вопросам автоматизации бизнеса в ходе прямого общения друг с другом.

Для сферы промышленной безопасности, в частности, компаний исполнителей услуг (поставщиков продукции) предлагаемый 1С инструмент из области ИТ позволяет обеспечить прозрачность бизнеса, понятный для всех учет, использовать развитые средства планирования, анализа и контроля деятельности, организовать управляемое взаимодействие сотрудников и подразделений в рамках единого информационного пространства, экономить время за счет сокращения рутинной работы и высокой степени автоматизации. Система «1С:Предприятие» состоит из передовой технологической платформы (ядра) и разработанных на ее основе прикладных решений, таких как 1С:ERP Управлением предприятием 2, 1С:Документооборот, известные и массово применяемые конфигурации 1С:Зарплата и управление предприятием, 1С:Бухгалтерия 8 и многое другое. Для инжиниринговых (специализированных) организаций в области промышленной безопасности предлагаемая технологическая платформа мирового уровня для систем автоматизации управления и учета их многогранной и ответственной деятельности может стать хорошим подспорьем на фоне программных средств других разработчиков, которые уступают 1С по комплексности предлагаемых программных продуктов.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 17 сентября