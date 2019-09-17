ПКТБА: Испытания задвижек, кранов, клапанов и затворов с использованием пневмогидростенда

Ролик на сайте ПКТБА демонстрирует работу пневмогидростенда, который предназначен для проведения испытаний задвижек, шаровых кранов, запорных клапанов (вентилей), обратных клапанов, дисковых затворов, пробковых кранов от 10 до 600 мм в вертикальном положении. На стенде проводятся квалификационные и сертификационные испытания в рамках подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

НАЗНАЧЕНИЕ СТЕНДА:

§ испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды;

§ испытания на герметичность затвора;

§ испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений;

§ испытания на работоспособность.

Сайт ПКТБА, 16.09.2019