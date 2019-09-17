АО «Транснефть - Прикамье» завершило средний ремонт задвижек на магистральных трубопроводах Татарстана

О «Транснефть - Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП) Нижнекамск-2-Набережные Челны, Субханкулово – Альметьевск, Набережные Челны-Альметьевск, Альметьевск - Нижний Новгород и магистральном нефтепроводе (МН) Альметьевск-Горький-3. Выполнены работы по замене семи задвижек, вырезке шести дефектов и одной дублирующей задвижки. Ликвидированы пять ненормативных вантузов и три отбора давления, проведен средний ремонт шести задвижек. В ремонтных мероприятиях, проводившихся на территории Республики Татарстан и Нижегородской области, были задействованы более 350 специалистов Альметьевского, Ромашкинского и Казанского районных нефтепроводных управлений АО «Транснефть – Прикамье» и около 200 единиц техники.

Сайт ПАО «Транснефть», 13 сентября