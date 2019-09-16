Японский гуру в области развития производственных систем оценил внедрение lean-системы на арматурном заводе «Армалите»

Господин Наото Тадзуке, главный инженер московского представительства компании «Tanex Japan Co», лично консультирует и дает рекомендации по совершенствованию производственных систем предприятиям ГК «Росатом» и «Тойота» в России. В этот раз Наото Тадзуке, в сопровождении специалистов «Росатома», прибыл с визитом на машиностроительный завод «Армалит». Генеральный директор предприятия Александр Кузнецов провел экспертов по участку механообработки, сборки и испытаний кранов шаровых 41 цеха. Наото Тадзуке указал на «узкие» места при внедрении lean-системы, дал важные практические рекомендации. Подобные экспертные оценки и свежий взгляд профессионалов «извне» особенно ценны, так как позволяют скорректировать работу на предприятии. На встрече с японским консультантом присутствовала группа развития производственных систем «Армалита», участники которой фиксировали все предложения Наото Тадзуке. Группе развития предстоит выработать решения по дальнейшему применению инструментов «бережливого производства», устранить отмеченные недочеты и вывести организацию производственных процессов на новый уровень.

Сайт АО «Армлит», 13 сентября