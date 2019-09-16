Издана новая книга по истории машиностроения в России

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) состоялась презентация книги «Первый Уральский». Она вышла в свет по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова и стала наиболее полной летописью завода за всю его 85-летнюю историю. «Первый Уральский» — книга об истории становления и развития ПНТЗ и Первоуральска, о зарождении уникальной корпоративной философии «Белая металлургия». Сегодня это понятие является символом технологичности и высокой производственной культуры в металлургии. В издании собраны фотографии, свидетельства очевидцев, газетные публикации и другие документы, охватывающие период с 1651 по 2019 годы. Авторами книги стали журналисты издательского дома «Коммерсантъ-Урал» во главе с главным редактором Николаем Яблонским. Тираж издания составил 1 200 экземпляров. В презентации приняли участие сотрудники и ветераны предприятия, студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии», жители Первоуральска, а также герои книги: заслуженный экономист

РФ, в прошлом начальник отдела ПНТЗ Валентина Крапивина и дочь легендарного директора Федора Данилова, который руководил ПНТЗ с 1954 по 1984 годы, Светлана Томковид.

Пресс-центр Группы ЧТПЗ, 13 сентября