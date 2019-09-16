Ижнефтемаш прошел аудит Американского нефтяного института

Ижевский завод ГК «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ) подтвердил сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандарта ISO 9001:2015 и стандартам API Spec Q1.

По итогам проверки завод «Ижнефтемаш» подтвердил действие полученных в 2017 году сертификатов соответствия СМК ISO 9001:2015 и Американского нефтяного института API Spec Q1, API Spec 11АХ и API 11Е. Успешное прохождение аудита подтвердило соответствие предприятия высоким требованиям и закрепило право использования монограммы API Spec 11АХ на глубинных штанговых насосах и API Spec 11E на станках-качалках производства завода «Ижнефтемаш». Положительная оценка производственного потенциала «Ижнефтемаша» со стороны Американского нефтяного института — важный фактор успешного продвижения продукции на внешние рынки. В первую очередь это касается Ближнего Востока, где в 2019 году начало работу дочернее общество компании RIMERA OVERSEAS. Ижнефтемаш впервые сертифицировал систему менеджмента качества по стандартам ISO в 1999 году, по стандартам Американского нефтяного института API Spec 11АХ в 1996 году, а API Spec Q1 — в 2002 году. В 2017 году завод одним из первых в отрасли получил сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015.

Сайт Группы ЧТПЗ, 13 сентября