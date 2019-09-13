Компания Эмерсон предлагает новое поколение оборудования для измерения уровня рабочей среды в сосудах под давлением на промышленных установках

Компания Эмерсон представляет новый бесконтактный радарный уровнемер 5408, благодаря которому работа персонала станет более безопасной и эффективной. Двухпроводная технология частотно-модулированного сигнала (FMCW) уровнемера 5408 максимально усиливает излученный сигнал и обеспечивает надежное и бесперебойное измерение уровня. Кроме того, электромагнитные помехи больше не будут вызывать отклонения сигнала благодаря технологии, заменившей традиционную микросхему. Новый уровнемер обладает такими особенностями как простота монтажа, конфигурации и ввода в эксплуатацию благодаря интуитивно понятному интерфейсу, а встроенные средства резервного электропитания обеспечивают работоспособность устройства при кратковременном перебое электричества. Измерение уровня в резервуарах, контроль технологических процессов и обеспечение защиты от переливов станет проще. Функция расширенной диагностики позволит заранее спланировать профилактическое обслуживание и получить информацию о технологическом процессе, своевременно обнаружить и устранить неисправности. Возможность проведения удаленной диагностики сэкономит время и повысит эффективность обслуживающего персонале. «В условиях повышения эффективности производства, компаниям требуются исключительно точные и простые в использовании контрольно-измерительные приборы, – говорит Артем Борисков, управляющий по развитию бизнеса средств измерений компании Эмерсон. – Радарный уровнемер 5408 – это большой шаг вперед в части измерения уровня. Устройство воплощает в себе самые передовые технологии и простоту эксплуатации».

Сайт АР «Метран», 6 сентября 2019 г.