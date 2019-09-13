Линии редуцирования газа для ГРП АО "Уральская сталь" запущены в работу в Новотроицке (Оренбургская область)

В период с 2 по 7 сентября 2019 г. инженеры и техники холдинга ASTIN BGM Group и завода Pietro Fiorentini осуществляли пусконаладочные работы на линиях редуцирования ГРП АО «Уральская сталь» в г. Новотроицке.

Настройка регуляторов давления газа REVAL и APERlux (производства Pietro Fiorentini) прошла удачно, обслуживающий персонал АО «Уральская сталь» прошел успешное обучение по устройству и наладке данных регуляторов. Газ был подан 7 сентября 2019 г., линии редуцирования с регуляторами запущены в работу, замечаний у заказчика нет. Газорегуляторная установка производства ООО «Астин» будет надежно обслуживать объекты газопотребления АО «Уральская сталь».

Сайт ООО «Астин», 9 сентября