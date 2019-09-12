ООО «СВМ» (Самараволгомаш) получило право на применение знака соответствия Made in Russia в рамках Системы добровольной сертификации «Сделано в России».

Система добровольной сертификации "Сделано в России" создана в рамках реализации АО "Российский экспортный центр" задач по повышению узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом, а также по адресной поддержке экспортно ориентированных и ведущих внешнеэкономическую деятельность российских производителей путем проведения независимой оценки их опыта и деловой репутации, оценки соответствия установленным требованиям продукции, предназначенной для экспорта.
Сайт ООО «СВМ», 10 сентября