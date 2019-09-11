В основе стратегии Grundfos - резкий рост продаж с 2019 года

Концерн Grundfos демонстрирует рост в условиях нестабильного мирового рынка. Органический рост продаж в локальных валютах составил 1,9% (2,8% в датских кронах). Чистый оборот достиг 13,2 млрд датских крон[1]. Прибыль до налогообложения и уплаты процентов (EBIT) составила 1,177 млрд датских крон, что на 22,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Grundfos сообщает о сохранении положительной динамики и росте продаж на большинстве рынков Западной Европы и в Китае. Существенный вклад в развитие компании внесла также работа глобальной сервисной сети Grundfos. «Мы очень довольны финансовыми показателями Концерна. Доход на наших основных рынках вырос, что в сочетании со строгим контролем над расходами позволило нам достигнуть наивысших показателей продаж и EBIT за полугодие за всю историю, — заявил президент Концерна Мадс Ниппер (Mads Nipper). — Наш коллектив выполняет фантастическую работу в условиях нестабильного рынка, и я горжусь тем, что Grundfos стремится оказывать положительное влияние на климат и водные ресурсы, ведя при этом прибыльный бизнес».

Растущая нестабильность влияет на прогнозы результатов второго полугодия и 2019 года в целом. По оценкам Grundfos, торговые барьеры и общий рост нестабильности негативно скажутся на мировом рынке. В этой связи, полагают аналитики компании, рост за 2019 год будет выражаться в однозначных числах.

Устойчивое развитие

Grundfos разрабатывает инновационные решения для глобальных проблем, связанных с водными ресурсами и изменением климата. В 2019 году компания продолжила двигаться в этом направлении. Так, за первые шесть

месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Концерн на 11% сократил собственное энергопотребление и на 10% снизил потребление воды.

«Только что мы приняли Стратегию развития Концерна до 2025 года, и она разработана на основе показателей в области устойчивого развития, которых мы уже достигли, а также наших амбиций в этой сфере», — подчеркнул Мадс Ниппер.

В основе Стратегии Grundfos 2025 лежат Цели Устойчивого Развития (ЦУР) ООН №6 и №13. В планах компании:

· к 2025 году сократить выбросы CO2 от своих производств на 50%;

· к 2025 году вдвое уменьшить собственное потребление воды;

· к 2030 году обеспечить чистой питьевой водой 300 млн человек и добиться экономии в 50 млрд кубометров пресной воды.

«Я очень горжусь тем, что компания продолжает поступательное развитие, а также позитивными результатами, которых мы добились в решении проблем, связанных с доступом к водным ресурсам и борьбой с изменением климата», — резюмировал президент Концерна.

Источник: журнал СОК, 10 сентября