ОТМЕЧАЕМ НОВЫЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ПЕРВОЙ ОТГРУЗКИ

7 лет назад «Пауэрз» выполнил свой первый проект. Для установки на двигательном блоке тепловой электростанции в Пермском крае специалистами «Пауэрз» был спроектирован и изготовлен жидкостный гаситель колебаний. День первой отгрузки стал точкой построения команды «Пауэрз». За основу была взята идея расширить инжиниринговые решения, в которых уже давно нуждались российские энергетические заводы, и которые, на внутреннем рынке были дефицитом. Востребованность решений для энергетики, наличие профильного образования и опыта развития аналогичного бизнеса позволили выстроить успешную модель развития компании, которая уже в первый год работы предложила альтернативу импорту и решила проблемы по шумоизоляции и газоотведению десятка российских предприятий энергетического сектора.

Источник: НА ПРОСТОРАХ ИНЕТА, 30 АВГУСТА

