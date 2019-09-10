Шаровые краны ALSO специальных проектов в Питере на выставке РОС-ГАЗ-ЭКСПО - 2019 с 1 октября

С 1 по 4 октября 2019 года новую продукцию завода «АЛСО» можно будет увидеть на выставке Рос-Газ-Экспо - 2019 в Санкт-Петербурге. Завод представит шаровые краны ALSO специальных проектов:

• КШ.Ф.З.GAS ALSO - создан для замены стальных и чугунных задвижек на шаровые краны без изменения трубопровода.

• КШ.М.П.Н.GAS ALSO – аналог 11Ч3БК. Без лишних финансовых затрат легко заменяет пробковый натяжной кран на современный шаровой, стойкий к понижению температуры до - 40°С и обеспечивающий герметичность класса «А».

• Подземный кран КШ.П.П.Т.GAS ALSO с удлиненным телескопическим штоком в изоляции весьма усиленного типа с неразъемным соединением полиэтилен-сталь.

• Уникальной комбинированной конструкцией на выставке станет изолирующий ШК ALSO - новинка, сертифицированная в системе ГАЗСЕРТ в июне 2019 года, объединяющая в одном изделии кран шаровой и соединение изолирующее.

Сайт завода «АЛСО», 6 сетября 2019 г.