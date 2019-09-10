ПТПА: установлено новое специальное измерительное оборудование, необходимое для точных и достоверных измерений крутящего момента затяга гаек на шпильках

Завод «Пензтяжпромарматура» ввел в эксплуатацию новое специальное измерительное оборудование, необходимое для точных и достоверных измерений крутящего момента затяга гаек на шпильках соединений корпус-крышка и присоединения фланцев. Предприятие

является одним из ведущих российских производителей трубопроводной арматуры для ответственных объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслей промышленности. Партнеры ПТПА в России – это такие компании, как Газпром, Росатом, Транснефть, Роснефть, Северсталь, СИБУР и т.д. ПТПА поставляет своим клиентам не только трубопроводную арматуру, но и комплектующие, запасные части и инструменты. Для того, чтобы правильно подобрать для заказчика комплектацию трубопроводной арматуры по функциональности и цене, необходимо точно знать значение крутящего момента. И если раньше данное значение рассчитывалось вручную по формуле, то теперь приобретенное устройство позволяет получить точные данные при каждом повороте закрывающей пробки и автоматически составляет график, а приобретенная испытательная оснастка позволяет применить это устройство на самых разных видах арматуры, от самых маленьких до самых крупных.

Страница ПТПА в Facebook, 9 сентября 2019 г.