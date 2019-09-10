Бытовая арматура: новый регулятор расхода воздуха

Компания TROX разработала и выпустила на рынок новый регулятор расхода воздуха TVE. Впервые приемник эффективного давления встроен непосредственно в заслонку, так что заслонка используется одновременно для измерения и регулирования расхода воздуха.

Основные преимущества регулятора расхода воздуха TVE:

· Применяется при любых условиях восходящего потока, в результате исключает ошибки в монтаже и экономит монтажное пространство;

· Широкий диапазон регулирования расхода воздуха от 0,5 м/с до 13 м/с (диапазон регулирования 1:25);

· Надежные результаты измерений.

Источник: журнал СОК, 9 сентября



