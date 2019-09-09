Приближается одно из важнейших событий в судостроительной отрасли. 17 сентября в Санкт-Петербурге открывается Международная выставка-конференция «НЕВА 2019»

Для желающих прогуляться по волнам Невы, с воды полюбоваться морской столицей России – величественным Санкт-Петербургом организаторы выставки «НЕВА 2019» подготовили двухчасовую прогулку и фуршет на корабле. Экскурсия состоится 18 сентября. Отъезд из КВЦ «ЭкспоФорум» в 18.00, отправление судна- в 19.00.

Программа включает в себя:

· Трансфер из КВЦ «ЭкпоФорум» до причала

· Прогулку на речном судне, 2 часа

· Фуршет на борту

· Услуги гида-переводчика

Справка:

«НЕВА» - крупнейшая гражданская морская выставка в Восточной Европе и на всём постсоветском пространстве, первая в России и входящая в пятерку крупнейших мировых выставок этой отрасли. На ней демонстрируются достижения и перспективы в области разработки, производства, обслуживания и модернизации морской и речной техники гражданского назначения. Выставка содействует как международному трансферу технологий, так и локализации судостроения, в том числе производства судового и портового оборудования. Выставка и конференция «НЕВА» основана в 1990 году по совместному Распоряжению Минсудпрома и Минморфлота СССР, и непрерывно проводится с 1991 года. В 2013 году вышло новое Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1910-р от 21 октября 2013 года о проведении выставки «Нева».

Сайт выставки «НЕВА-2019», 6 сентября 2019 г.