Группа LD (шаровые краны) – работает по всему миру

В этом году компания LD приняла участие в крупнейшей в Чешской Республике конгресс-выставе "District Heating and Energy Days 2019" в г. Градец-Кралов, которая проводится при поддержке Ассоциации теплоснабжения в Чешской Республике и уже заслужила доверие экспонентов, как эффективная платформа для налаживания надежных деловых отношений и заключения важных деловых контрактов в области теплоэнергетики. В рамках мероприятия сотрудники компании провели переговоры с действующим дистрибьютором и представителями теплоэнергетики. Так же компания LD презентовала свою продукцию на международной выставке «Project Qatar» 2019 г. Доха, Катар. В рамках выставки был проведён ряд встреч и презентаций для компаний региона. По итогу проведенной выставки и переговоров, компания LD определила стратегических партнёров и возможности продвижения продукции на рынках Ближнего Востока.

Сайт ООО «ЧСГС», 5 сентября 2019 г.