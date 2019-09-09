ПЕТРОЗАВОДСКМАШ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АРМАТУРЫ ДЛЯ АЭС) ОБНОВИЛ ЛАБОРАТОРНУЮ БАЗУ (ЦЗЛ) РОССИЙСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш; является членом Карельского реготделения СоюзМаш) обновил лабораторную базу центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ). В эксплуатацию ввели спектрофотометр для химанализа металлов.

Новое оборудование приобрели в рамках инвестиционного проекта для расширения возможностей ЦЗЛ в связи с ростом портфеля заказов компании «АЭМ-технологии». В лаборатории металлографии и химического анализа Петразаводскмаша уже был аналогичный спектрофотометр с цифровым отсчётом. Новое оборудование должно ускорить проведение измерений и испытаний. Исходя из опыта эксплуатации первой установки, специалисты лаборатории отмечают стабильную работу данной модификации прибора и необходимую точность результатов измерений. Кроме того, спектрофотометры произведены в России, по стоимости дешевле импортных аналогов в два-три раза и ремонтопригодны. Также в физико-механической лаборатории ЦЗЛ Петрозаводскмаша модернизировали разрывную машину Р-5 барабанного типа. Прибор оборудовали компьютерной системой управления, снабдили термокамерой, аналоговый силоизмеритель заменили на цифровой. 5-тонная машина позволяет проводить испытания на растяжение при повышенных температурах — на нагретых образцах. Кроме того, в ней добавлена функция испытаний на сжатие. Добавим, что модернизация в ЦЗЛ Петрозаводскмаша продолжится. В ближайшее время в лаборатории появятся новая мощная разрывная машина, ленточнопильный станок, шлифовальный станок и ферритометр.

Сайт АО «ЦЗЛ Петрозаводскмаш», 6 сентября 2019 г.