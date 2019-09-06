Компания ТОО «Бёмер Арматура» (Арматурный завод, шаровые краны) приглашает на свой стенд 23-24 сентября на конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии» (Нур-Султан)

Компания ТОО «Бёмер Арматура» – экспонент конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии» - крупнейшего мероприятия посвящённого нефтепереработке и нефтехимии в регионе. 6-ая ежегодная конференция пойдёт 23-24 сентября в Нур-Султане и традиционно соберёт всех региональных руководителей проектов, ЕРС подрядчиков, поставщиков технологий и услуг под одной крышей. Будем рады видеть вас у нашего стенда N13, и рассказать вам о своих решениях.

Сайт ТОО «Бёмер Арматура», 4 сентября 2019 г