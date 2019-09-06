Группа Атомэнергомаш (два армзавода: АРАКО и Атомтрубопроводмонтаж) в 2018 году выручила 71 млрд рублей и стала лидером энергетического машиностроения

30 августа АО «Атомэнергомаш» опубликовало интегрированный годовой отчет за 2018 год, подготовленный в соответствии со стандартами отчетности в области устойчивого развития (Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards, GRI SRS) международной организации «Глобальная инициатива по отчетности».

В этом году ключевой идеей отчета стал лозунг «Еще больше бизнеса», обусловленный продвижением и развитием новых бизнес-направлений Машиностроительного дивизиона, с целью укрепления собственного потенциала и расширения глобального присутствия Компании. Документ раскрывает финансово-экономические и производственные результаты деятельности компании за отчетный период, а также подводит итоги десятилетия с момента основания Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

«Предыдущий год был наполнен важными событиями, позволившими АЭМ занять лидирующие позиции на российском рынке энергетического машиностроения: консолидированная выручка Группы компаний АО «Атомэнергомаш» по итогам года выросла на 4 % и составила 71 млрд рублей, а портфель заказов Общества на десятилетний период увеличился почти на 37 % – до 623 млрд рублей. Рост портфеля заказов обеспечен новыми контрактами в различных отраслях. Так, были заключены договоры на комплектную поставку оборудования реакторного отделения для 6 энергоблоков и столько же – для машинного зала. По состоянию на сегодняшний день Атомэнергомаш является комплектным поставщиком оборудования ядерной паропроизводящей установки для 17 энергоблоков АЭС.

Сайт Атомэнергомаш, 5 сентября 2019 года