День знаний: в будущее с арматурным заводов «Гусар»

2 сентября в Гусь-Хрустальном технологическом колледже имени Г.Ф. Чехлова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. С приветственным словом и поздравлением к собравшимся обратился ведущий специалист отдела кадров завода «Гусар» Снаров Дмитрий Евгеньевич: «Единственный способ получить настоящее удовольствие от работы — делать её превосходно, а единственный способ делать свою работу превосходно — любить её. Хотелось бы, чтобы в стенах этого замечательного и старинного учебного заведения вы приобрели любимую профессию, которая поможет найти любимую работу…». Стоит отметить, что компания «Гусар» уже давно сотрудничает с технологическим колледжем. Студенты на предприятии проходят производственную практику, а после окончания обучения многие ребята связывают свою трудовую деятельность с заводом.

Сайт ООО «Гусар», 3 сентября (после 3-х месячного перерыва это первая новость на сайте)