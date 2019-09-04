ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА АРМАТУРНОМ ЗАВОДЕ: ПЕРВОКЛАССНИКИ ПОБЫВАЛИ НА «СПЛАВЕ»

В день знаний сентября шумная команда будущих первоклассников, чьи родители работают в МК «Сплав», исполнила свою заветную мечту и побывала у мам и пап «на работе». Именно так в Корпорации традиционно отмечают «День первоклассника». Будущих школьников приглашают на предприятие, где их ждет праздничная программа с аниматорами, увлекательная экскурсия по цехам завода, игры, угощения и, конечно же, подарки.

Вместе с родителями ребята побывали в механообрабатывающем и сборочном цехах, где прошли процедуру посвящения в будущие машиностроители и не только своими глазами увидели удивительные машины, на которых из металла вытачиваются детали, но и узнали, что продукция, которую делают их папы и мамы, отправляется потом на атомные станции и нефтеперерабатывающие заводы. Конечно, многое из увиденного для вчерашних дошколят осталось загадкой, зато они поняли главное: чтобы во всем разобраться, необходимо получить базовые школьные знания.

Михаил Андреев, наладчик станков с ЧПУ 5 разряда:

— Моя дочь Маша представляла, где работает ее папа, но все-таки увидеть своими глазами большое предприятие, станки, посмотреть, как работают взрослые, ей было очень интересно. Запомнилась и понравилась развлекательная программа с любимыми героями из мультфильма «Щенячий патруль, перед учебным годом дети наигрались от души».

Сайт МК СПЛАВ, 3 сентября 2019 г.