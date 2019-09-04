На Белорусской АЭС (Росатом) 1 сентября успешно выполнены гидравлические испытания систем и оборудования (в том числе установленной ТПА)

На 1м энергоблоке Белорусской АЭС (генпроектировщик и генподрядчик – АСЭ Росатома) 1 сентября 2019 г. были успешно выполнены гидравлические испытания систем и оборудования 1го контура на плотность и прочность давлением 24,5 МПа. По словам вице-президента-директора проекта по сооружению Белорусской АЭС ИК АСЭ В. Полянина, высокая готовность блока позволили выполнить «горячую» гидравлику трубопроводов и оборудования 1го контура на подэтапе А-1 «Испытание и опробование оборудования» этапной программы предпусковых наладочных работ энергоблока №1. Испытания заняли немногим более суток и прошли практически на одном дыхании – несколько незначительных замечаний было устранено в процессе подъема давления при выполнении работ по программе. Как сообщается, специалисты уже приступили к выполнению испытаний систем безопасности на уплотненный 1й контур, также перенесенных с подэтапа А-3.1, после чего гидравлическим испытаниям на прочность и плотность подвергнутся трубопроводы и оборудования 2го контура на давление 11,5 МПа, выполнить которые планируется в 1й декаде сентября 2019 г. Напомним, что Белорусская АЭС с 2 реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт строится по российскому проекту вблизи г. Островца республики Беларусь. Эксплуатация 1го энергоблока должна начаться в 2019 г., 2го - в 2020 г.

Источник : Neftegaz.RU, 4 СЕНТЯБРЯ 2019 г.