ГРУППА НОВОМЕТ: 300 тысяч за идею! Стартуем?

Законы бизнеса сегодня таковы, что лишь тот, кто непрерывно внедряет у себя новые бизнес-идеи, получает в конечном итоге конкурентное преимущество. Новомет активно стимулирует своих сотрудников ко всему новому посредством проведения различных конкурсов. Три с половиной года назад с успехом завершился конкурс инновационных идей «Upstream», проводимый в рамках ДИРа. Сегодня в поиск новых решений вовлечены практически все специалисты группы компаний: в России (главный офис в Перми, московский филиал ОКБ БН КОННАС, пять ОП), в ближнем (ТОО «Новомет-Казахстан» и филиал Новомета в Азербайджанской Республике) и дальнем зарубежье («NLS», все зарубежные локации). Новый конкурс с призовым фондом 300 000 рублей стартовал в августе 2019 г. Какие именно бизнес-идеи актуальны сегодня? Их можно условно разделить на две составляющие:

· Лучшая идея по повышению эффективности бизнес-процессов компании;

· Лучшая инновационная идея в области техники и технологий в нефтедобывающей отрасли.

Идея оформляется в виде заявки. После того, как заявка оформлена, ее необходимо отправить в отдел РПС в бумажном (занести в каб. 209 АБК, тел 458) либо в электронном виде по адресу evsina.nv@novomet.ru Заявки принимаются до 15 октября 2019 г.

Сайт Группы НОВОМЕТ, август 2019 г.