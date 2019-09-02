С сентября 2019 года цельносварные шаровые краны ТМ Маршал до DN200 будут окрашиваться методом порошковой окраски

С целью дальнейшего повышения качества продукции на ЛЗТА «МАРШАЛ» внедрен комплекс порошковой окраски шаровых кранов. Это современный метод окрашивания металлических поверхностей, благодаря которому окраска поверхности шарового крана получается очень стойкой и долговечной, что значительно продлевает устойчивость к воздействию внешней среды на изделие. Порошковая окраска обеспечивает надежную защиту от коррозии, не боится царапин, устойчива даже в самых жестких климатических условиях, не боится перепадов температур и воздействия химических реагентов. Образуемый слой в процессе покрытия имеет единую безпористую структуру которая имеет хорошую адгезию с основанием. Одно из основных преимуществ - отсутствие растворителей. В пленке, нанесенной по жидкостной технологии при интенсивном удалении растворителей образуются поры, которые вызывают ухудшение адгезии и преждевременное возникновение подпленочной коррозии. Стойкость порошковых покрытий в несколько превосходит стойкость покрытий на основе жидких красок. Перед нанесением порошкового покрытия шаровые краны Маршал проходят предварительную подготовку поверхности путем тщательной дробеструйной обработке при помощи металлической дроби, которая подается на изделие с высокой скоростью под действием сжатого воздуха, тем самым полностью очищая поверхность крана от ржавчины, окалин, маслянистых остатков и остатков других нежелательных материалов, которые могут повлиять на адгезию и качество покрытия.

Преимущества порошковой окраски шаровых кранов

· Обладает лучшими антикоррозийными свойствами

· Большая прочность, абразивная стойкость, практически не поддается истиранию

· Большая толщина покрытия по сравнению с аналогами жидких красок

· Меньшая пористость

· Эффективно противостоит воздействию повышенной влажности

· Высокая стойкость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам

· Повышенная устойчивость к воздействию химических реагентов

· Поверхность становится электроизоляционной

· Выдерживает резкие перепады температур

· В составе краски нет вредных веществ, она экологически чистая и абсолютно безопасна для людей и окружающей среды

· Не поддерживает горение и не выделяет отравляющие вещества при высокой температуре

· Более устойчива к повреждениям при транспортировке чем покрытие грунт-эмаль

· Адгезия порошковой краски выше чем у краски грунт-эмаль

Сайт дилера ЛЗТА «МАРШАЛ» ООО «Арматура М», 2 сентября 2019 года