Группа ЧТПЗ (собственник армзавода МСА)потратила на ремонт рабочей столовой и оснащение ее современным оборудованием более 15 млн рублей

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) после капитального ремонта открылась столовая трубопрокатного цеха №5. За три месяца в столовой был проведен капитальный ремонт фасада здания, входной группы и помещений, полностью заменены сети электро-, водо- и теплоснабжения, смонтированы системы кондиционирования и вентиляции, установлена мебель. Полностью обновлена кухня: приобретены холодильные камеры, пароконвектомат, индукционные плиты, установлено вспомогательное посудомоечное оборудование. Затраты Группы ЧТПЗ на ремонт столовой и оснащение современным оборудованием составили более 15 млн рублей.

— Работая над обновлением оборудования и совершенствованием технологических процессов, Группа ЧТПЗ также уделяет внимание объектам непроизводственного значения. Оформленная по единому стандарту, предусматривающему качественное, здоровое питание и комфортную обстановку, столовая цеха №5 стала одним из таких примеров - сказал Алексей Дронов, управляющий директор ПНТЗ

Сайт Группы ЧТПЗ, 29 августа