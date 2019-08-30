АО «БАЗ»: 110 первоклашек идут в школу и получают специальные подарки от старейшего арматурного завода России. Поздравляем!!!

Сто десять детей сотрудников Благовещенского арматурного завода (АО «БАЗ», Республика Башкортостан, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) пойдут в этом году в первый класс. По традиции в преддверии первого сентября в Городском дворце культуры прошел праздник для будущих школьников. Для ребят была организована увлекательная игровая программа, посвященная Дню знаний. Детей и их родителей приветствовали знакомые всем персонажи сказок, ребята с удовольствием играли в подвижные игры, принимали участие в конкурсах. В завершении мероприятия будущим первоклассникам вручили подарки от предприятия. «Дорогие ребята, совсем скоро для вас прозвенит первый школьный звонок, вы начнете увлекательное путешествие по дороге знаний. Поздравляю вас с этим торжественным событием и желаю вам хороших оценок и отличного настроения! Вы – наше будущее, и мы надеемся, что после окончания учебы вы придете на работу на Благовещенский арматурный завод и продолжите дело, начатое вашими родителями. А пока мы ждем вас на экскурсии по заводу», – поздравила ребят и их родителей директор по персоналу АО «БАЗ» Янина Нурисламова.

Сайт Группы ОМК, 30 августа 2019 г.