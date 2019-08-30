Технические специалисты ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провели выездное обучение для ООО «СИБУР Тобольск»

Технические специалисты компании «ПРИВОДЫ АУМА» провели выездное обучение для эксплуатирующих служб ООО «СИБУР Тобольск». На обучающем семинаре основное внимание было уделено функциональным возможностям оборудования АУМА и его настройке. Используя демонстрационные образцы оборудования, инженеры АУМА рассказали о возможностях конфигурирования электроприводов через специализированное программное обеспечение – программу СDT, доступную на сайте www.auma.ru. Также речь шла о настройке рабочих параметров блоков управления через приложение для смартфонов AUMA Assistant с функцией моментального снимка состояния блока управления, включая его рабочие параметры, а также сообщения об ошибке, предупреждения и другие данные.

Электроприводы АУМА эксплуатируются на всех ответственных участках переработки углеводородного сырья и производства полимеров предприятия «СИБУР Тобольск». Оборудование применяется в проектах модернизации существующего производства бутадиена, на производстве электротеплопарогенерации, а также в новых проектах строительства установки полипропилена и контейнерного терминала.

Сайт ООО «ПРИВОДЫ АУМА», 29 августа 2019 г.