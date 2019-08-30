Купил котел в Центре Сантехники Чистого берега - получай монтаж котла за 1 рубль!

При совершении покупки газового одноконтурного либо двухконтурного котла мощностью до 35 кВт и иного оборудования, на общую сумму не менее 1 500 (тысяча пятьсот) белорусских рублей, в магазинах «Чистый берег- центр Сантехника». Покупатель получает услугу по монтажу котла за 1 (один рубль) рубль. В стоимость работ на сумму 1 (один рубль) включены следующие виды услуг:

· прямое подключение котла к существующей системе отопления, не далее 1 метра от котла, (без дополнительного оборудования)

· монтаж коаксиального дымохода, длинной не более 1 метра (без бурения отверстия)

· прямое подключение к существующей системе водоснабжения, не далее 1 метра от котла, при подключении двухконтурного котла.

· В стоимость работ не входит:

· стоимость материалов Исполнителя.

· общестроительные (вспомогательные) работы, такие как сверление, подготовка стены (штукатурка, покраска и т.д.), подготовка основания под котел и любые иные виды работ, которые не влияют на работоспособность системы и/или требует дополнительного специального оборудования (материалы), не входят в предмет настоящего договора. Такие работы могут быть выполнены Исполнителем за счет Заказчика на основании отдельно заключаемого договора.

· при нахождении объекта далее, чем 100 км от Минской кольцевой автодороги работы выполняются только при условии возмещения Заказчиком транспортных расходов Исполнителя.

· Рекламное мероприятие не действует при покупке газового одноконтурного либо двухконтурного котла мощностью до 35 кВт и иного оборудования в рассрочку.

Сайт Компании Чистый Берег, 29 августа